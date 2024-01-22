Мужчина угрожал взорвать бомбу возле Капитолия

После долгих переговоров мужчина сдался полиции.

Что произошло:

По словам начальника полиции Капитолия Тома Мэнджера, к библиотеке Конгресса США на автомобиле подъехал мужчина и заявил сотрудникам полиции, что в машине находится бомба.

В руках он держал предмет, похожий на детонатор. Находясь в машине, мужчина высказывал критику в адрес администрации президента США Джозефа Байдена.

Также он вел трансляцию в Facebook.

Приехали сотрудники ФБР, в близлежащих зданиях провели эвакуацию, полиция вступила с мужчиной в переговоры.

СМИ пишут, что мужчина страдает шизофренией, об этом рассказала его экс-супруга, по словам женщины, бывший муж угрожал ей оружием.

Он сумасшедший, угрожал оружием мне и своей сестре, стрелял в меня несколько раз, – сообщила она.

Чем все закончилось:

Переговоры увенчались успехом, мужчина сдался без сопротивления, он взят под стражу.

Подозреваемый, 49-летний Флойд Рэй Роузберри, благополучно взят под стражу, – сообщает полиция Капитолия.