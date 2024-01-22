Мужчина угрожал взорвать бомбу возле Капитолия

12:05 2024-01-22
Мужчина угрожал взорвать бомбу возле Капитолия

19 августа 2023 года, в столице США Вашингтоне, мужчина угрожал взорвать бомбу возле Капитолия.

После долгих переговоров мужчина сдался полиции.

Что произошло:

По словам начальника полиции Капитолия Тома Мэнджера, к библиотеке Конгресса США на автомобиле подъехал мужчина и заявил сотрудникам полиции, что в машине находится бомба. 

В руках он держал предмет, похожий на детонатор. Находясь в машине, мужчина высказывал критику в адрес администрации президента США Джозефа Байдена.

Также он вел трансляцию в Facebook.

Приехали сотрудники ФБР, в близлежащих зданиях провели эвакуацию, полиция вступила с мужчиной в переговоры.

СМИ пишут, что мужчина страдает шизофренией, об этом рассказала его экс-супруга, по словам женщины, бывший муж угрожал ей оружием.

Он сумасшедший, угрожал оружием мне и своей сестре, стрелял в меня несколько раз, – сообщила она.

Чем все закончилось:

Переговоры увенчались успехом, мужчина сдался без сопротивления, он взят под стражу. 

Подозреваемый, 49-летний Флойд Рэй Роузберри, благополучно взят под стражу, – сообщает полиция Капитолия.

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