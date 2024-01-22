На острове Капити, недалеко от Северного острова Новой Зеландии, запретили заводить котов

Пока разрешено держать котов, которые уже находятся в домах и семьях. Покупать новых и завозить их на остров нельзя.

Аналогичная мера вскоре должна распространиться и на другие области Новой Зеландии.

Коты будут вне закона. Попытка провести кота на острова будет заканчиваться его конфискацией и немалым штрафом.

Таким образом Новая Зеландия может стать первой страной в мире, где нет котов.

Что же толкает власти Новой Зеландии на такую жестокость в отношении милых котиков? Все очень просто.

Бродячие коты, которые неизбежно появляются там, где есть домашние коты и, чтобы выжить, уничтожают местную флору и фауну.

Бродячие коты в Новой Зеландии — хищники, которые почти не имеют местных конкурентов.

63 вида диких животных в Новой Зеландии уже полностью уничтожено котами.

С чиновниками спорят местные жители, справедливо указывающие на то, что главная причина вымирания местных видов связана отнюдь не с котами, а с постоянно ухудшающейся в регионе экологией.

В первую очередь с тем, что грунтовые воды в Новой Зеландии продолжают загрязняться местными агропроизводствами.

Но расплачиваться за хозяйственную деятельность людей как всегда приходится другим. В этом случае — котам.