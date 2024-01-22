Врач объяснила, почему активированный уголь не спасёт от похмельного синдрома

Активированный уголь является дешёвым лекарством, которое имеется в аптечке каждого.
Обычно углём лечат отравление, диарею, жар и даже алкогольное отравление.
Но уголь не только бесполезен в данной ситуации, но и может навредить организму.
Дело в том, что его сорбенты не способны «достать» алкоголь, который сразу же всасывается в стенки желудка.
При обычном отравлении данный метод работает.
Однако при алкогольном лучше использовать другой метод.
«Приём активированного угля и других энтеросорбентов никак, к сожалению, не поможет избежать похмелья. Энтеросорбенты собирают из пищеварительного тракта всё содержимое, в том числе еду», — объяснила специалист.
Молекулы этанола чрезвычайно маленькие и очень быстро всасываются через стенку пищеварительного тракта.
По словам врача, тем, кто не может соблюдать умеренность, стоит принимать ферментные препараты.
Они улучшают качество пищеварения, но не снижают функции поджелудочной железы.
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