Врач объяснила, почему активированный уголь не спасёт от похмельного синдрома

12:28 2024-01-22
Врач объяснила, почему активированный уголь не спасёт от похмельного синдрома

Врач-гастроэнтеролог GMS Clinic Елена предостерегла россиян от бесполезного лечения похмелья активированным углём.

Активированный уголь является дешёвым лекарством, которое имеется в аптечке каждого.

Обычно углём лечат отравление, диарею, жар и даже алкогольное отравление.

Но уголь не только бесполезен в данной ситуации, но и может навредить организму.

Дело в том, что его сорбенты не способны «достать» алкоголь, который сразу же всасывается в стенки желудка.

При обычном отравлении данный метод работает.

Однако при алкогольном лучше использовать другой метод.

«Приём активированного угля и других энтеросорбентов никак, к сожалению, не поможет избежать похмелья. Энтеросорбенты собирают из пищеварительного тракта всё содержимое, в том числе еду», — объяснила специалист.

Молекулы этанола чрезвычайно маленькие и очень быстро всасываются через стенку пищеварительного тракта.

По словам врача, тем, кто не может соблюдать умеренность, стоит принимать ферментные препараты.

Они улучшают качество пищеварения, но не снижают функции поджелудочной железы.

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