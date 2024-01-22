Въевшийся темный налет от кофе и чая легко очистить с помощью подручных средств

Этот состав поможет очистить посуду от налета кофе или чая: пищевая сода, лимонная кислота, вода.
Все ингредиенты надо брать примерно в равных количествах.
После смешения необходимых элементов получится густая паста с пеной.
Эту кашицу надо нанести на грязные поверхности посуды, немного потереть и оставить на 10 минут.
Затем можно попробовать отмыть налет - он должен лего очищаться после такой процедуры.
Оттирать пятна от кофе и чая нужно сухой губкой.
Потом кружки следует промыть под проточной водой.
Такая паста помогает отмыть любые въевшиеся загрязнения на посуде.
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