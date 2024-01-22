Въевшийся темный налет от кофе и чая легко очистить с помощью подручных средств

12:35 2024-01-22
Въевшийся темный налет от кофе и чая легко очистить с помощью подручных средств

Если своевременно не вымывать кружки, налет накапливается и с трудом убирается: помочь могут простые подручные средства.

Этот состав поможет очистить посуду от налета кофе или чая: пищевая сода, лимонная кислота, вода.

Все ингредиенты надо брать примерно в равных количествах.

После смешения необходимых элементов получится густая паста с пеной.

Эту кашицу надо нанести на грязные поверхности посуды, немного потереть и оставить на 10 минут.

Затем можно попробовать отмыть налет - он должен лего очищаться после такой процедуры.

Оттирать пятна от кофе и чая нужно сухой губкой.

Потом кружки следует промыть под проточной водой.

Такая паста помогает отмыть любые въевшиеся загрязнения на посуде.

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