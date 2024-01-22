Пол Аллен, мануальный терапевт, объяснил, в чем заключается польза фильмов ужасов

По мнению специалиста, фильмы в жанре хоррора могут быть не менее полезны, чем физические упражнения.

Они равноценны хорошей долгой прогулке или пробежке.

Что происходит при просмотре фильма ужасов:

переключение внимания - фильм отвлекает от неприятных моментов в жизни;

гормональный всплеск - эмоции вызывают выброс эндорфина и приводят к эмоциональной разгрузке, притупляется боль, проблемы ощущаются не так остро;

реальность отступает на второй план - человек абстрагируется от внешнего мира, и в это время отвлекаются от сильных болевых ощущений;

обострение чувств - при просмотре хоррора мозг начинает быстро обрабатывать информацию, заглушая посторонние процессы (переживания, проблемы, стрессовые ситуации, болевой синдром).