Пол Аллен, мануальный терапевт, объяснил, в чем заключается польза фильмов ужасов

По мнению специалиста, фильмы в жанре хоррора могут быть не менее полезны, чем физические упражнения.
Они равноценны хорошей долгой прогулке или пробежке.
Что происходит при просмотре фильма ужасов:
переключение внимания - фильм отвлекает от неприятных моментов в жизни;
гормональный всплеск - эмоции вызывают выброс эндорфина и приводят к эмоциональной разгрузке, притупляется боль, проблемы ощущаются не так остро;
реальность отступает на второй план - человек абстрагируется от внешнего мира, и в это время отвлекаются от сильных болевых ощущений;
обострение чувств - при просмотре хоррора мозг начинает быстро обрабатывать информацию, заглушая посторонние процессы (переживания, проблемы, стрессовые ситуации, болевой синдром).
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