Какие заказы на завтрак в ресторанах фаст-фуда диетолог считает самыми худшими

12:54 2024-01-22
Какие заказы на завтрак в ресторанах фаст-фуда диетолог считает самыми худшими

Найти быстрый перекус нетрудно (почти каждая ведущая сеть ресторанов быстрого питания предлагает варианты завтрака), но не всякий завтрак в фаст-фуде полезен.

В идеальном мире вы всегда можете начать утро со здорового завтрака.

Например с йогурта, овсянки, пудинга с чиа или вегетарианского омлета - звучит идеально.

Однако мы понимаем, что иногда не хватает энергии и времени в течение дня, чтобы приготовить целое блюдо с нуля.

Поэтому многие выбирают завтрак быстрого приготовления.

На самом деле, многие из этих блюд для завтрака, хотя и вкусные, полны ненужных жиров, углеводов, сахара и соли, которые могут сорвать ваш план диеты.

Диетологи Шейна Харамильо и Кэтрин Джервасио, диетолог Living.Fit  сказали, что буррито с колбасой Grande от Jack-in-the-Box (с сальсой) и McDonald's Big Breakfast являются одними из худших вариантов, когда дело доходит до завтраков быстрого приготовления.

Это буррито на завтрак содержит безумные 1070 калорий, 72 грамма жира, 2210 миллиграммов натрия и 70 граммов углеводов.

С этим блюдом вы получаете более 50% ежедневных калорий, исходя из диеты на 2000 калорий.

Натрий составляет более 90% от рекомендуемой суточной нормы.

Кроме того, в них содержится больше углеводов, чем необходимо.

Это буррито на завтрак эквивалентно почти пяти ломтикам хлеба.

И колбасная часть этого блюда - не лучшая идея, когда речь идет о вашем здоровье, особенно если вы хотите похудеть.

Джервасио объясняет, что сосиски "содержат смесь жира и мяса, чтобы сделать их более ароматными, это означает, что он содержит много калорий из жира ".

Но не только содержание жира делает сосиски таким нездоровым вариантом.

Диетолог предупреждает, что многие из них также содержат нитриты, "которые связаны с раком".

В целом, буррито с колбасой на завтрак от Jack-in-the-Box - это чрезмерное количество питательных веществ, которые допустимо есть только от случая к случаю.

Большой завтрак McDonald's состоит из теплого печенья, яичницы-болтуньи, сосисок McDonald's и картофельных оладий.

Хотя это блюдо очень соблазнительное, в одном заказе содержится 760 калорий, 48 граммов жира, 1530 миллиграммов натрия и 57 граммов углеводов.

В этих продуктах очень много жира, а порции слишком большие.

В одной порции этого блюда содержится около половины дневной нормы соли, также в нем много жира.

Харамильо предупреждает:

Регулярное употребление завтраков [блюд] из фаст-фуда может привести к нежелательному увеличению веса, вздутию живота и, возможно, даже расстройству желудочно-кишечного тракта, связанному с высоким содержанием жира в продуктах питания.

Диетолог рассказала, как сделать завтраки из фаст-фуда более полезными:

Некоторые способы улучшить содержание питательных веществ в завтраках [блюдах] из фаст-фуда - это посмотреть, есть ли варианты добавления овощей в еду. Часто помидоры, листья салата или другие овощи доступны в заведении и могут быть добавлены в сэндвич. Можно также отказаться от приправ, таких как майонез или других высококалорийных продуктов, чтобы снизить общее потребление калорий в еде.

Итак, вот оно. Два заказа на завтрак из фаст-фуда, которые вам лучше пропустить.

Если вы хотите похудеть, лучше всего есть богатые питательными веществами блюда, такие как йогурт, овсянка или омлет.

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