Рейды на винный магазин в Кентукки - часть крупного расследования по делу о бурбоне

ABC провела рейд на винтажный ликер после "жалоб, в которых утверждалось о нескольких нарушениях, связанных с Justin's House of Bourbon, связанных с ненадлежащим приобретением, хранением, транспортировкой и продажей бурбона/

Расследование в нескольких штатах продолжается; согласно заявлению округа Колумбия, предполагается 11 нарушений кодекса, включая незаконную транспортировку алкоголя в округ и незаконное получение продукта из-за пределов США.

Магазин Justins's House of Bourbon находится в Лексингтоне по адресу 601 W. Main St. и еще один в Луисвилле по адресу 101 West Market St .

У Justins также есть лицензия на интернет-продажи в Вашингтоне, округ Колумбия, что позволяет розничным торговцам продавать алкоголь потребителям только через веб-сайты с доставкой, без магазина, открытого для публики.

Согласно отчету о деле, онлайн-продажи алкоголя осуществлялись через веб-сайт Bourbon Outfitters с доставкой алкоголя в Вашингтон и из Вашингтона, округ Колумбия.

Исходя из публичных документов, все магазины принадлежат Джастину Томпсону, Джастину Слоану и Филлипу Ли Гриру, известному застройщику из Лексингтона.

Согласно отчету о деле, агенты ABC из Кентукки посетили магазин Lexington, чтобы купить бутылку, и "попросили отправить ее за пределы штата, но владелец сказал, что не может этого сделать.

Агенты открыли бутылку и поделились ею с владельцем, а вскоре владелец сообщил агентам, что он может отвезти бутылку в Вашингтон, округ Колумбия, и отправить ее, куда им заблагорассудится ”.

Это положило начало расследованию судоходной практики Дома Бурбона Джастинса в Вашингтоне.

Когда следователи связались с Sazerac, производителем бурбонов Blanton's, Weller и Buffalo Trace, компания заявила, что ”имеет дело с широко распространенной подделкой их продукта и что он происходит из Нидерландов".

Она наняла агента ФБР в отставке, который работает с федеральными чиновниками, чтобы отслеживать поддельный бурбон, согласно отчету по делу.

Федеральный следователь, который сказал, что агент уже работает в Кентукки над поддельными бурбонами Sazerac, объяснил чиновникам округа Колумбия: "Продукт Sazerac сейчас более прибыльный, чем героин”.

Blanton's - это суперпремиальная марка бурбона, известная как original single-barrel release, производимая во Франкфурте на винокурне Buffalo Trace, где также производят Паппи Ван Винкль.

Желанный для коллекционеров, Blanton's трудно найти и он дорогой: маленькие бутылки продаются более чем за 150 долларов, большие - намного дороже.

Редкие сорта, такие как Blanton's Gold, могут продаваться по цене более 1000 долларов, потому что дефицитный виски ”распределяется" между отдельными розничными торговцами крошечными партиями, иногда только по одному ящику за раз.

Поскольку каждая бутылка снабжена уникальной пробкой с изображением скачущей лошади и буквами, обозначающими ”BLANTONS", некоторые фанаты годами ищут все восемь для коллекции.

17 января в координации с федеральными властями, округом Колумбия, Пенсильванией и Кентукки следователи нагрянули в дом Бурбона Джастинса в Вашингтоне, Лексингтоне и Луисвилле.

По словам Кристин Воскул, пресс-секретаря Кабинета общественной защиты, во время рейда сотрудники штата изъяли ”многочисленные бутылки бурбона и были изъяты другие доказательства, связанные с подозрением в ненадлежащей покупке и продаже этих продуктов".

Власти Пенсильвании также пытаются отследить, откуда взялись 600 бутылок Weller Special Reserve, которые предположительно были отправлены из Пенсильвании в Дом бурбона Джастинса.

Он был подставной компанией под названием Starr Liquidation и не имел разрешений на продажу алкоголя для оптовых торговцев или на импорт.