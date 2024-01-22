Женщина из Индии с заботой организовала быт беременной питомицы, даже устроила ей полноценный душ

Суджата Бхарати, самопровозглашенная “любительница домашних животных” и “мамочка собак”, регулярно публикует в Интернете материалы о своей жизни со своими друзьями-собаками.

Пару месяцев назад она загрузила клип с детским душем для собаки на свою страницу в Instagram, где он стал вирусным, набрав более 5,1 миллионов просмотров и свыше 420 000 лайков.

В ролике Бхарати надевает шаль и гирлянду на своего милого питомца бигля с сонными глазами.

Четвероногая любимица спокойно сидит перед тарелками, наполненными ее любимыми блюдами, в том числе яйцами и рыбой, приготовленными для нее Бхарати.

Любящая владелица домашнего животного даже наносит киноварный тилак на лоб бигля.

Однако питомица, которая ожидает потомство, была не единственной, кого в тот день осчастливила ее хозяйка.

Бхарати также раздавала тарелки с едой местным бездомным собакам, заслужив похвалу пользователей сети за ее доброту.

Главный комментарий к посту Бхарати в Instagram:

Самое милое, что я когда-либо видел, да благословит Бог тебя и твоего малыша.

Другой пользователь написал:

Ты заставила меня плакать ... кормление бездомных животных было самым ярким событием.

Бхарати опубликовала полное видео мероприятия на своем канале YouTube.