Специалист объяснил, чем может быть опасен рис, сваренный в порционном пакете

Для варки в пакетах обычно предлагается белый рис с минимальным количеством полезных элементов. Зато продукт отличается высоким гликемическим индексом.
Но куда больший вред приносит именно пакетик для варки. Последствия сопоставимы с осложнениями, возникающими у курильщиков.
По мнению специалиста, микропластик негативно влияет на микрофлору, угнетая иммунитет.
Пакетики виновны и в нарушениях метаболизма, а также ведут к дисфункциям репродуктивных органов. Нагретый пластик опасен угрозой развития рака.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__