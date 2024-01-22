В Иркутской области учительница пообещала убить школьника

13:05 2024-01-22
В Иркутской области учительница пообещала убить школьника

В соцсетях распространяется видеозапись, сделанная учеником одной из иркутских школ.

На видеоролике учительница публично признаётся в намерениях убить ученика, попутно оскорбляя его. Голос женщины переходит на крик, а вокруг неё столпились другие ученики.

В конце видео разгневанная учительница пулей вылетает из класса. При этом некоторые ученики действительно выглядят напуганными. Впрочем, учащиеся школы поспешили объяснить, чем вызвана такая реакция преподавательницы.

Оказалось, что школьник, которому угрожали убийством, имеет очень буйный нрав и сам постоянно угрожает учителям, провоцируя как учеников, так и учителей.

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