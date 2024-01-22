Герди Абрайра, звезда «RHOM», рассказала о самой большой ошибке каждой невесты

Абрайра поведала, что есть одна распространенная ошибка, которая может сэкономить людям кучу времени и денег.

На самом деле, первое, что вам нужно сделать, это выбрать место проведения. В том-то и дело. Это то, что невесты всегда забывают; начните с того, где будет свадьба, в каком месяце она будет, сколько людей будет и т. д. Затем отправляйтесь за покупками платьев. Вы устраиваете осеннюю свадьбу в сарае? Свадьба в тропическом месте на воде? Свадьба в каком-нибудь гранд-отеле? Ты должна знать.

Далее Абрайра добавила:

Я знаю, что получать платье гораздо веселее — и каждая невеста мечтает о том, как они будут выглядеть, идя к алтарю, — но пока ты не знаешь, где этот проход, девочка, ты действительно не сможешь принять обоснованное решение. Наберитесь терпения. Многие невесты слишком волнуются и работают в обратном направлении, а затем они переделывают это, потому что это неправильно. Я люблю быть уверенной, что мы сначала понимаем тему и концепцию, затем место проведения, затем платье.

После выбора места проведения, Абрайра говорит, что предстоит много работы, и отмечает, что каждая невеста должна выбрать именно то, на что она хочет потратить деньги.

Вам просто нужно подумать о том, что вас волнует больше всего, и направить свой бюджет на эти вещи.

По словам Абрайры, есть только одна вещь, за которую должна платить каждая пара, вступающая в брак, — свадебный организатор.

Абрайра дебютировала в RHOM ("Настоящие домохозяйки Майами"), когда Peacock перезагрузил франшизу на четвертый сезон в декабре 2020 года.

Она родилась на Гаити, выросла в Париже, а затем вместе с родителями переехала в Майами, когда ей было всего 9 лет.

Планирование и организация мероприятий, в том числе свадеб, стали страстью Абрайры вскоре после окончания колледжа.

Я считаю, что мне очень повезло в жизни. Я становлюсь частью счастья стольких людей. И я делаю это, будучи собой; будучи сказочной Герди. Это действительно полезно.

И хотя она недавно сократила свое рабочее время по просьбе мужа Рассела, чтобы проводить больше времени со своими маленькими мальчиками, Абрайра говорит, что не видит будущего, в котором она не участвует в бизнесе.