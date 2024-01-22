В Берлине эвакуаторы конфисковали 2 суперкара за день, вызвав восторг у немцев

Официальный Twitter-аккаунт полиции Берлина опубликовал новость о конфискации автомобилей Ferrari 488 Spyder и Lamborghini Huracan в немецкой столице. Обе машины были доставлены на штраф-стоянку эвакуатором в один и тот же день.

Немецкоговорящие пользователи соцсетей не обошли стороной данный инцидент: жители Берлина буквально ликовали в соцсетях, утверждая, что наглые богачи, нарушающие ПДД, наконец-то получили по заслугам.

Тем не менее, владельцы дорогих суперкаров смогли быстро получить свою собственность назад, заплатив сравнительно небольшие штрафы. При этом данные модели Ferrari и Lamborghini стоят больше, чем некоторые дома в Германии.