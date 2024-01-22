Бывший сотрудник фабрики Tesla написал о плюсах работы на производственной линии

Это эссе основано на беседе с сотрудником Tesla по производству, который покинул компанию в конце прошлого года. Он говорил анонимно, чтобы защитить свою частную жизнь.

Его личность и место работы были проверены Insider, а его слова были отредактированы для большей выразительности и ясности.

Работа в Tesla была одной из лучших работ, которые у меня когда-либо были.

Когда в 2020 году я начал работать подрядчиком на гигафабрике в Спарксе, штат Невада, главной причиной, по которой я хотел там работать, была надежная транспортировка.

У Теслы были шаттлы для сотрудников, а в то время я не мог сам доехать до завода.

У них также были действительно хорошие льготы, и они могли предложить уровень оплаты, который мне был нужен на тот момент.

Я впервые работал на заводе, и я очень нервничал из-за этого.

Во время инструктажа это звучало намного страшнее и опаснее, чем было на самом деле, потому что в обрабатывающей промышленности всегда есть уровень риска.

Я был в отделе аккумуляторных модулей, поэтому работал над машинами, которые соединяют провода с батарейными блоками.

Работа в Tesla - это не только Илон Маск

Я бы хотел, чтобы люди понимали, что работа в Tesla не похожа на то, что вы видите в новостях.

Я чувствую, что многие новости, которые окружают Tesla, негативны из-за нашего генерального директора.

Например, моя мама отправляла мне текстовые сообщения типа: "Твой босс снова сделал это". И я бы сказал: "Во-первых, он не мой босс. Он просто мой генеральный директор ".

По большей части мы игнорировали подобные вещи.

Мы были сосредоточены на том, вокруг чего была построена компания, и меньше на том, что делал или писал в твиттере наш генеральный директор.

И, по крайней мере, на гигафабрике, мы не часто его видели.

Я нервничал, когда впервые начал работать в Tesla, из-за того, что слышал об Илоне, но лично я никогда не столкнулся с чем-то плохим.

Все читали статьи, в которых говорилось, что он иногда увольняет людей, которые находятся трудятся на его предприятии.

Но я думаю, что если ты не выполняешь свою работу или случается что-то плохое, я могу понять его реакцию. Это его детище.

Я знаю, что он крайне противоречив и сказал много вещей, которые расстроили людей, но для наших сотрудников работа в Tesla на самом деле не была связана с ним.

Многие люди, работавшие на заводе, гордились тем, что они делали; они стремились к цели - созданию лучшей, более чистой окружающей среды.

Им тоже очень нравилась работа. И почти все, с кем я работал, хотели иметь Tesla, потому что им нравилось видеть, как они были построены, и быть частью этого.

Я помню, как во время одного из запусков SpaceX многие сотрудники, чьи смены заканчивались, решили задержаться еще на пару минут, чтобы собраться вокруг монитора компьютера и посмотреть его, потому что мы были так вдохновлены тем, что делала компания.

Производственная линия Tesla была тяжелой работой, но там было много возможностей.

Я набирал около 14 000 шагов в день, а иногда и больше в действительно напряженные дни.

Люди, которые толкали тележки с припасами, могли пройти от 20 000 до 30 000 шагов, и это могло быть действительно трудоемкой работой.

Но вы должны выяснить, как заставить ее работать на вас. Мне нравилось слушать подкасты и аудиокниги во время работы.

Мой руководитель также был очень гибкий в отношении с подчиненными.

Он говорил, если вам это не нравится, просто дайте мне знать, и мы найдем область, которая вам больше подходит.

Гигафабрика Теслы

Я интроверт, так что это была идеальная работа для меня. В основном я был один, разбираясь со своей техникой.

Если я работал с кем-то еще, в девяти случаях из 10 мы были слишком заняты, чтобы поговорить друг с другом.

А если мы не были слишком заняты, у большинства из нас были очень схожие интересы. Мы все были немного занудами.

Не всегда было очевидно, когда производство набирало обороты, потому что линия была в основном автоматизирована, и я работал над поддержанием машины в рабочем состоянии.

Хотя, безусловно, были очень напряженные дни, когда мы могли сказать, что у нас был небольшой прирост производства.

В Tesla у меня появилось много близких друзей. Это очень социальное место. Мы ездили на озеро Тахо, устраивали небольшие вечеринки или ходили куда-нибудь выпить.

Я до сих пор поддерживаю связь со многими моими друзьями из Tesla.

Мне пришлось уйти относительно недавно из-за некоторых семейных проблем. Но я планирую вернуться и недавно уже разговаривал со своим руководителем по этому поводу.