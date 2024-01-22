Садовод-эксперт рассказал, чем полезны для дачи такие продукты, как сахар, мед, перец и соль

13:15 2024-01-22
Садовод-эксперт рассказал, чем полезны для дачи такие продукты, как сахар, мед, перец и соль

Вырастить чистые фрукты и овощи без химикатов вполне реально, если найти применение полезным продуктам, которые имеются в каждом доме.

Что может дачник сделать с привычными пищевыми продуктами - сахаром, медом, солью, перцем - в своем дачном хозяйстве? Много чего полезного!

Сахар для пчел

Труд пчел полезен для огородных растений, которые опыляются насекомыми. Привлечь этих тружениц - важная задача для дачника.

Если пчелки не хотят слетаться на цветки томатов или огурцов, растения надо обрызгать сладкой водой, сделать это надо рано утром. Готовить так: литр воды и чайная ложка сахара.

Соль от муравьев

Раствор соли уберет муравьев с грядки, если хорошенько ее опрыскать. Спиленное дерево или куст опять прорастают? Тут тоже поможет соль.

На спил и корневую часть надо высыпать пачку соли. Делать надо сразу после спиливания. Еще одна польза: выведение хрена, когда он сильно разросся.

Корни лишних растений присыпаются солью, верхушка срезается, и больше хрен вас не побеспокоит.

Перец от капустных мух

Можно брать черный или красный в молотом виде. Действует как табачная пыль. Обработка избавит морковь и редис от капустных мух и блошек.

Пряностью посыпать между рядов и заглубить порошок в землю.

Мед против медведки

Делаем простые ловушки. Пластиковый стакан обмазать изнутри медом и прикопать землей до самого верха. Верх прикрыть чем-нибудь, но не до конца, чтобы была щель.

В стакан будут сползаться толпы медведок, которые выйти оттуда уже не смогут.

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