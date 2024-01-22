Знающий садовод объяснил, чем опасна картофельная моль и как ее уничтожить

13:18 2024-01-22
Знающий садовод объяснил, чем опасна картофельная моль и как ее уничтожить

Колорадский жук далеко не единственный, кто портит жизнь популярной огородной культуре: моль наносит не меньший вред.

Речь идет о картофельной моли. Это насекомое с длинными усиками и серо-пятнистыми крыльями, которое успешно прячется в картофельной ботве и остается незамеченным.

В длину моль меньше 1 см. Ее личинка чуть больше и достигает 13 мм. Насекомое откладывает микроскопические яйца - 0,5 мм.

Взрослая моль ничего не есть и живет недолго - от двух дней до пары недель.

Вред наносят гусеницы или личинки моли. Они портят побеги картофеля, помидоров, баклажанов, перца. Едят вредители также листья и клубни.

Как бороться:

Гарантированных методов избавления от этой напасти нет. Проблему реально решить на начальном этапе, пока особей еще не много.

Против картофельной моли можно применять препараты: Лепидоцид, Битоксибациллин, Энтобактерин, Дендробациллин.

Ими нужно обработать растения, чтобы уничтожить личинок и замедлить развитие моли.

Есть еще метил бромистый, им можно опрыскивать картофельные клубни, которые подготовлены к посадке.

Профилактика помогает предупредить появление вредителя. Для этого к посеву выбирают только молодые клубни.

Предварительно их можно прогреть, выставив температуру от 40 градусов.

Личинки могут скрываться внутри картофеля, обработка уничтожит если не вс особей, то хотя бы часть из них.

Возле картошки нельзя сажать пасленовые, их очень любит картофельная моль.

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