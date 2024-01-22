Садовод со стажем объяснил, как дачник должен ухаживать за малиной ранней весной

Начинаем заботиться о ягодном кусте уже с прихода первых теплых дней.
До середины весны уже надо успеть обработать малинник от вредителей и болезней, сделать обрезку и необходимую пересадку, если это было запланировано.
Обработать куст от вредителей надо после обрезки. Пригодится бордоская жидкость 3%. Делаем ее так: на 10 л воды добавляем 300 г порошка.
Затем опрыскиваем малину до появления зеленых почек.
Если есть задумка пересадить кусты или посадить новые, нужно успеть с этими делами до середины апреля, а именно до 15 апреля.
Именно к этому времени выходят и начинают раскрываться зеленые почки.
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