Дачный эксперт объяснил, почему в огурцах появляется горечь

13:22 2024-01-22
Дачный эксперт объяснил, почему в огурцах появляется горечь

Очень досадно потратить кучу сил и времени на выращивание огурцов, а на выходе получить горькие невкусные плоды.

Иногда горчинка в огурцах - это плохая наследственность, дает эту горечь присутствие кукурбитацина. Он не опасен для здоровья людей. Однако вкус овощей портит.

Другие причины горечи в огурцах

Мало или много света

Одинаково плохо, если свет огурцы получают в избытке или его недостаточно. Постоянное нахождение под прямыми солнечными лучами дает горечь. Сильная тень вызовет такую же реакцию.

Огурцам нужен мягкий рассеянный свет, если продумать этот момент, то горечи в плодах не будет.

Плохой полив

От холодной воды огурцы испытывают стресс и могут дать горчинку. Полив надо делать только теплой водой.

Нестабильная погода

Когда погода неустойчивая, резко меняется температура в течение дня, это плохо отразится на вкусе огурца. Развитие растения приостанавливается, оно хуже впитывает полезные элементы из почвы, поэтому начинает горчить. Проветривание тепличных растений проводим только в хорошую погоду, если огурцы в открытом грунте, их надо укрывать от холодов.

Жара и засуха

Огурцы плохо переносят жару и недостаток влаги, сухой воздух для них губителен. В теплице рекомендуется оставлять ведро с водой для увлажнения воздуха.

Болезни и вредители

Влияют на появление горечи вредители и болезни, устранить эту проблему сложно. Легче проводить профилактические обработки.

Низкая плодородность почвы

Плохой состав почвы, обедненный, очень влияет на вкусовые качества плодов. Исправить это можно своевременными подкормками.

Сроки посадки

Даже эта деталь влияет на то, будут ли огурцы отдавать горечью или нет. Если все сделано вовремя, то скорее всего, горькими огурцы не вырастут.

Сорта, которые никогда не горчат

Есть ряд сортов, которые практически никогда не дают горечи, высаживая их, вы сводите риски к минимуму. Вот эти сорта: Эколь, Конни, Маша, Герасим, Егоза, Бинго, Гирлянда.

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