Электрокары от Volkswagen, Audi и Porsche переходят на единый стандарт зарядки

Пресс-службы именитых автоконцернов Volkswagen, Audi и Porsche сообщили, что начиная с 2025 года электроавтомобили их производства перейдут на единый стандарт зарядки, получивший название NACS.

Данная технология была популяризирована небезызвестным брендом электрокаров Tesla, который стремительно захватывает США благодаря агрессивному маркетингу Илона Маска.

Благодаря переходу на единый стандарт зарядки владельцам электрокаров от Volkswagen, Audi и Porsche теперь будет проще решиться на дальне поездки.