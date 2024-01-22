Дачница-любительница назвала надежные томаты, которые никогда не заболеют

Если вам нужны сорта помидоров, которые надо будет спасать от разных помидорных "хворей", то возьмите на заметку эти разновидности.
Томат Семейный;
Характерная особенность - обилие пасынков, которые надо удалять на протяжении сезона.
Если лето не выдалось, на урожай это не повлияет. Сорт относится к раннеспелым.
Это способствует снижению риска инфицирования. Томаты вырастают крупные, округлой формы.
Цвет ярко-красный, мякоть мясистая, плотная, на вкус с кислинкой.
Помидор Стерлядь:
Сорт, устойчивый к плохой погоде, имеется иммунитет к грибковым болезням, вредителям, вирусам.
Зреет помидор дружно, в один момент. Плоды появляются до заморозков.
Форма вытянутая, ровная и аккуратная, упругая шкурка, вкус кисло-сладкий.
Гибрид Вояж:
Томат выращивается в парнике и в открытом грунте.
Рано созревает, за три месяца. Форма плода необычная - как будто несколько маленьких помидорок соединились в один большой.
Томаты получаются очень крупные, шкурка тонкая и очень нежная.
Устойчивы к заболеваниям, отличаются хорошим плодоношением.
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