Дачный эксперт рассказал о методах ускорения созревания томатов в открытом грунте холодным летом

Помидоры выращивают и в теплице, и в открытом грунте. Но не всегда погода радует теплом.

Иногда лето и вовсе бывает коротким, в некоторых климатических зонах.

В этом случае томатам, которые растут в грунте, можно помочь быстрее созреть.

Созревание проходит успешно и в короткие сроки, если растения не испытывают дефицита калия.

Для решения этой проблемы вносим древесную золу. В ней содержится много калий и не только.

Можно сделать настой или посыпать золой увлажненную землю и заделать удобрение внутрь.

Еще один вариант - купить подкормку в магазине. Это может быть гумат калия.

Раствор готовим так: на 10 л воды добавляем столовую ложку вещества. Поливать растения надо раз в 2-3 недели.

Первые подкормки будут с середины июля, продолжаем вплоть до сбора урожая.

Чтобы помочь помидорам быстрее покраснеть, делаем так:

с середины августа убираем цветоносы;

прищипываем верхнюю часть куста;

опять же с середины августа уменьшаем поливы;

весь сезон время от времени обрезаем листья и пасынки.