Дачный эксперт рассказал о методах ускорения созревания томатов в открытом грунте холодным летом

Помидоры выращивают и в теплице, и в открытом грунте. Но не всегда погода радует теплом.
Иногда лето и вовсе бывает коротким, в некоторых климатических зонах.
В этом случае томатам, которые растут в грунте, можно помочь быстрее созреть.
Созревание проходит успешно и в короткие сроки, если растения не испытывают дефицита калия.
Для решения этой проблемы вносим древесную золу. В ней содержится много калий и не только.
Можно сделать настой или посыпать золой увлажненную землю и заделать удобрение внутрь.
Еще один вариант - купить подкормку в магазине. Это может быть гумат калия.
Раствор готовим так: на 10 л воды добавляем столовую ложку вещества. Поливать растения надо раз в 2-3 недели.
Первые подкормки будут с середины июля, продолжаем вплоть до сбора урожая.
Чтобы помочь помидорам быстрее покраснеть, делаем так:
с середины августа убираем цветоносы;
прищипываем верхнюю часть куста;
опять же с середины августа уменьшаем поливы;
весь сезон время от времени обрезаем листья и пасынки.
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