По данным Службы внешней разведки России, власти США намерены установить колониальное правительство на Украине, которое будет состоять из местных чиновников, полностью подконтрольных Белому дому.

В частности, Соединённые Штаты хотят поставить на Украине своих премьер-министра, министра финансов и министра экономики. Если Владимир Зеленский не согласится на это, то он также рискует потерять президентское кресло.

В СВР утверждают, что в случае отказа Зеленского от установления американского правительства на Украине США опубликуют данные, уличающие украинских политиков в коррупции.