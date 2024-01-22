Садовод со стажем рассказал, как правильно сеять горох весной

Рассказываем основные правила высевания гороха, рекомендованные опытным садоводом.

Посев в открытый грунт предполагает минимальные температурные показатели от +2 до +3.

Всходы появляются при температуре от +4 и выше.

Молодые растения устойчивы к холоду, могут выдержать небольшие заморозки до -3.

Выбирая сорта, обратите внимание на такие виды, которые устойчивы к холодам: Альфа, Глориоза, Грюнди, Тропар, Ранний 301, Шугар, Флэш.

Перед посевом семена должны полежать замоченными пару дней. Также их нужно обработать Эпином.

Сам посев делают в борозды на глубину в 3-4 см. Каждое семечко высаживаем в интервале 5-6 см друг от друга.

Между рядами должно быть расстояние в 15-20 см.

Грядку с семенами надо упрятать под спанбонд, так их не склюют птицы. Перед укрытием почва должна быть хорошо полита.