Лучшие сорта баклажанов, которые советуют опытные агрономы

13:35 2024-01-22
Лучшие сорта баклажанов, которые советуют опытные агрономы

При выполнении агротехнических требований и правильном выборе сорта вы обязательно добьетесь успеха и получите долгожданный урожай.

Предлагаем сорта, которые опытный садовод проверил на своем участке и назвал самыми лучшими.

Белый принц:

Сорт скороспелый, плоды дает через 110 дней.

Отличается пышной зеленью, средним ростом, плоды белые в форме вытянутого цилиндра с небольшой изогнутостью.

В спелом виде желтоватые, весят до 250 г.

Растить их надо под пленкой. Если регион теплый, то и в открытом грунте.

Великолепные вкусовые качества, никакой горечи, мякоть белого цвета.

Черный витязь:

Раннеспелый сорт, высокорослый, урожай дает спустя 110 дней.

Плоды приобретают грушевидную форму, цвет глянцево-черный. Горечь во вкусе нет. Масса баклажана может достигать 350 г.

Выращивать лучше в теплице. В высоту растет до 170 см. Сорт не боится гнили и дает большой урожай. С куста вы соберете до 6 кг.

Восточный принц:

Сорт авторской селекции, используется для разведения в теплице.

Высокорослый и скороспелый, урожай собираем после 110 дней. Плоды светло-зеленые, цилиндрические.

Размер небольшой, до 250 г. Мякоть без горечи и семян, отлично подходит для блюда "Тещин язык" и для заготовок икры.

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