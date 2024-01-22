Житель Саратова устроил праздник в большой луже

Житель Саратова снял видеозапись, которая завирусилась в соцсетях: на видео мужчина отдыхает в огромной луже на надувном матрасе. При этом мужчина надел солнцезащитные очки, приделав к матрасу зонтик.

Внешне это выглядело очень своеобразно, поскольку вокруг лужи, в которой отдыхал мужчина, лежало много снега. Местные жители утверждают, что такая большая лужа получилась из-за обилия дорожных ям в городе.

Также саратовцы признаются, что называют получившиеся лужи "большой рекой г**на". Впрочем, в Саратове остались люди, которые не унывают, о чём свидетельствует поступок мужчины с матрасом и зонтиком.