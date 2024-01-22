Число людей с ожирением в России достигло 13 миллионов человек

Согласно последним исследованиям, в 2022 году на территории России было выявлено 419 новых случаев ожирения. Это на десять процентов больше, чем в 2021 году.
При этом в 2022 году на территории России расстройства пищевого поведения, болезни эндокринной системы и проблемы с обменом веществ были выявлены у 13 миллионов человек.
Данная цифра выглядит особенно внушительной, если учесть, что ещё в 2020 году людей с подобными проблемами в России было меньше на целый миллион.
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