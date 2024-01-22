Эксперт назвал пять ошибок, которые дачники допускают в выращивании гороха

Если такая картина с плохим урожаем вам знакома, значит вы что-то делаете не так, возможно совершаете какую-то из этих пяти ошибок.

Горох не должен расти в жару, он ее не любит, особенно когда идет наращивание зеленой массы. Зато он легко переносит низкие температуры.

Постарайтесь посеять горох пораньше, в апреле/мае, чтобы до жары в июле он уже вырастил ботву и завязал стручки.

Второй момент, не допускайте пересыхания почвы. Она должна быть всегда немного увлажненной. Постоянная жажда плохо отразится на формировании стручков.

Их будет меньше и вкус будет хуже.

Гороху надо много солнца, не сажайте его в тень. Тогда он будет вытянутым, хилым и чахлым. Урожай будет таким же.

Не давайте гороху лишней органики. Все должно быть в меру. Перекорм скажется обилием зеленой массы и слабым урожаем.

Лучше всего давать азотные удобрения осенью, летом можно подкормить фосфором и калием.

И последний важный момент: правильно выбирайте соседей для гороха, хорошо будут уживаться с ним кабачки, клубника, морковь, капуста, огурцы.

А вот рядом с луком и чесноком рядом горох сажать не стоит.