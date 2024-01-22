22 января Илон Маск прокомментировал своё прошлогоднее интервью, в котором предприниматель утверждает, что на выборах президента США в 2024 году победит Джо Байден.

Комментируя собственное интервью, Маск публично признался, что теперь он ни за что на свете не отдаст свой выбор за кандидатуру Байдена на выборах.

Предполагается, что Илон Маск изменил своё мнение из-за позиции Джо Байдена на Украине, поскольку Маск предлагает Киеву пойти на территориальные уступки в пользу России. В свою очередь Байден продолжает спонсировать украинскую армию, запрещая Зеленскому идти на переговоры с РФ.