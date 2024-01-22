Цветовод-любитель объяснил, почему сохнут листья у орхидеи

Определить причину засыхающих листьев у орхидеи поможет тщательный осмотр.

Изучите состояние растения и почвы, проверьте корневую систему.

Меры принимаем в соответствии с найденной ошибкой ухода: организовываем правильный полив, вносим недостающие подкормки, делаем обработку от вредителей и болезней.

А еще нужно удалить листочки и корешки, которые повреждены.

Чтобы не допустить проблем с орхидеей, создаем ей правильные условия: достаточно воздуха, света, влаги, цветок любит тепло и чистоту.

Часто проблема засыхания листьев связана с недостаточным поливом.

На особенности полива влияют температура воздуха и его влажность, качество почвы, сорт орхидеи, сезонность.

Как правило, поливать цветок надо при почти полном подсыхании грунта.

Проверить это можно так: поместив палец в землю, осмотрев цвет корешков, приподняв горшок с цветком для оценки его веса (сухой грунт весит меньше).

Поливать надо отстоявшейся водой или из-под фильтра. Температура комнатная или чуть теплее.

Орошаем с помощью душевых насадок, можно традиционно сверху или способом погружения.

Когда растение полито, надо убрать лишнюю воду с листков и позволить остаткам воды вытечь из горшка.

Поливайте орхидею 2-3 раза в месяц в зимнее время, столько же раз в неделю летом и в период зацветания.