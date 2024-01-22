Блиновскую хотят отправить в СИЗО, ей грозит 16 лет колонии

Следственный комитет России настаивает на том, чтобы "королева марафонов" Елена Блиновская отправилась в СИЗО в качестве новой меры пресечения.

Также Блиновской предъявили два новых эпизода обвинения, связанных с незаконным оборотом средств платежей группой лиц по предварительному сговору.

Предполагается, что Елена Блиновская намеренно разделила свой бизнес на множество мелких бизнесов с целью платить меньше налогов. Теперь сторона обвинения настаивает на том, чтобы Блиновскую приговорили к 16 годам исправительной колонии.