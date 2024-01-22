Цветовод-эксперт рассказал о нюансах ухода за роскошной розой Флорибунда

Флорибунда отличается по-настоящему пышным цветением, потому что на каждой ветке вырастает по целому букету из цветов.

Еще одно преимущество: эта роза не боится сырого климата и дает хорошее цветение в дождливую погоду, не боясь грибка.

В высоту растение достигает полтора метра. Окраска у цветов бывает разная, включая множество переходных оттенков.

Флорибунда не боится заморозков.

Как разводить:

Выберете место, где много солнца и не бывает ветров. Это не должна быть низина, в которой застаивается вода.

Почву надо готовить плодородную, насыщенную питательными веществами.

Обязательные процедуры ухода - обрезка куста и укрытие на зиму. Побеги прошлого года надо срезать на 3-7 почек.

У корневой шейки нужно обрезать появившуюся поросль.

Весной или по осени убирайте ветки, которым больше двух лет, срезаем их полностью.

Когда провели обрезку, вносим подкормку весной, используя аммиачную селитру, сульфат аммония.

Берем около 30 г вещества, рассыпам по грунту возле растения, заглубляем и поливаем.

По прошествии 10 дней после внесения удобрения нужно обработать куст медным купоросом.

Готовим раствор из расчета 100 га на 10 л воды.

Подрастающие розы нужно потом подкормить любым многокомпонентным минеральным составом.

После этого дожидаемся бутонизации и даем коровяк на воде в соотношении 1 к 10 или птичий помет - 1 к 20.