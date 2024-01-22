Огородный эксперт объяснил, как выращивать луковицы размером с кулак

14:00 2024-01-22
Огородный эксперт объяснил, как выращивать луковицы размером с кулак

Вырастить лук величиной с кулак - мечта многих дачников: опытный огородник рассказал, как это сделать.

Некоторым садоводам удается вырастить луковицы не только размером с кулак, но и гораздо больше.

Отдельные удачные экземпляры достигают веса в 1 кг.

Забота о растении - дело важное и необходимое. Без нее ни один овощ на огороде вообще расти не будет, не то что давать урожай.

Но это далеко не самое главное условие получения крупных плодов.

Главное - выбрать нужный сорт. У лука таким является сорт Эксибишен.

Никаких чудес не происходит, просто нужно правильно ухаживать, соблюдая самые обычные нормы и рекомендации.

Тогда этот сорт сможет одарить вас поистине огромными луковицами.

Выращивать его предпочтительно рассадой, потом по весне переносить на постоянное место в грунт.

Выращивая Эксибишн через рассаду, вы получите желаемый рекордный результат: плоды до 900 г.

Семена на рассаду высеваем в конце февраля.

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