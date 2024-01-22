Ревнивый мужчина обвинил жену в намерениях полететь на Украину с бомбой

14:06 2024-01-22
Ревнивый мужчина обвинил жену в намерениях полететь на Украину с бомбой

Полицейские успели проверить женщину перед отлётом, но взрывчатки у неё с собой не оказалось.

Житель Красноярского края позвонил в отдел полиции, заявив, что его гражданская жена собирается лететь на Украину через Москву. При этом мужчина утверждал, что у женщины при себе имеется бомба.

Правоохранители оперативно задержали девушку по имени Чайзат, после чего выяснилось, что взрывчатки у неё нет. Задержанная пояснила, что за несколько часов до инцидента она рассталась с гражданским мужем по имени Айдыз, который ложно донёс на неё в МВД.

Данные события произошли 14 января. Оказалось, что Чайзат действительно летела в зону проведения спецоперации для встречи с бывшим мужем.

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