Ревнивый мужчина обвинил жену в намерениях полететь на Украину с бомбой

Житель Красноярского края позвонил в отдел полиции, заявив, что его гражданская жена собирается лететь на Украину через Москву. При этом мужчина утверждал, что у женщины при себе имеется бомба.

Правоохранители оперативно задержали девушку по имени Чайзат, после чего выяснилось, что взрывчатки у неё нет. Задержанная пояснила, что за несколько часов до инцидента она рассталась с гражданским мужем по имени Айдыз, который ложно донёс на неё в МВД.

Данные события произошли 14 января. Оказалось, что Чайзат действительно летела в зону проведения спецоперации для встречи с бывшим мужем.