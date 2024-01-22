Секреты приготовления натурального и полезного удобрения из крапивы

Крапиву задействуют как в свежем виде, так и в сушеном.

В обоих случаях получается полезная питательная жидкость для дачных растений.

Как приготовить раствор из свежесобранной крапивы, рассказал эксперт.

Собираем большую охапку и заполняем выбранную емкость, в которой будет готовиться удобрение.

Например, ведро, оно должно быть наполнено на большую половину крапивой.

Подливаем туда горячей воды и выставляем жидкость на солнце.

Можно добавить в состав дрожжи. Тогда дело пойдет быстрее, удобрение начнет активно бродить.

Крапиву периодически перемешиваем в ведре.

Появится пена, которая потом должна пропасть. В этот момент питательная жидкость готова к употреблению.

Обычно проходит за это время 2 недели.

Подкармливаем по листу, перед этим разводим концентрат так: на литр крапивной воды берем два ведра воды.

Если вы будете вносить удобрение под корень, то можно разбавлять концентрат одним ведром воды.