Опытный садовод рассказал о методах избавления от тли на смородине

Обрабатывайте ягодник от паразитов заранее, на дав им шанс поселиться на смородине.
Подойдут народные средства или покупные.
Делаем опрыскивания до того, как раскроются почки.
Если вы упустили период профилактики и насекомые уже атакуют, тогда подойдут эти методы.
Хорошо помогают инсектициды Алатар, Фуфанон, Актара, Искра. Их можно задействовать в осенний или весенний период.
Когда смородина цветет, химические средства применять нельзя. Тогда прибегаем к народным способам.
Табачный настой готовится так:
берем пару пачек недорогих сигарет без фильтра, погружаем в литр воды, всю эту смесь варим полчаса на среднем огне.
Когда раствор остынет, его надо процедить. Туда же вливаем жидкое хозяйственное мыло. Хорошо перемешаем и опрыскиваем.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__