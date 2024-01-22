Опытный садовод рассказал, как поливать рассаду, чтобы она росла крепкой

Посадочный материал может быть плохого качества, если садовод плохо занимался поливом.

Рассказываем, как делать правильно и с пользой.

Попробуйте особую систему, рекомендованную специалистом.

Распространенная ошибка садовода - поливать рассаду, как комнатные цветы: поверх почвы.

Следует делать так: наливать воду в поддон.

В рассадном ящике должны быть отверстия на дне. Устанавливаем ящик в поддон с водой.

Тогда рассада сама употребит влаги столько, сколько ей нужно, не будет проблемы с недоливом или переливом.

При таких поливах вы скоро заметите разницу: ростки рассады станут крепкими и будут выглядеть более жизнерадостными.

Корни, соответственно, тоже будут мощнее.

Иммунитет в целом у растений улучшится, благодаря чему рассада благополучно перенесет пересадку в открытый грунт.