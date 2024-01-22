Опытный садовод рассказал, как поливать рассаду, чтобы она росла крепкой

Посадочный материал может быть плохого качества, если садовод плохо занимался поливом.
Рассказываем, как делать правильно и с пользой.
Попробуйте особую систему, рекомендованную специалистом.
Распространенная ошибка садовода - поливать рассаду, как комнатные цветы: поверх почвы.
Следует делать так: наливать воду в поддон.
В рассадном ящике должны быть отверстия на дне. Устанавливаем ящик в поддон с водой.
Тогда рассада сама употребит влаги столько, сколько ей нужно, не будет проблемы с недоливом или переливом.
При таких поливах вы скоро заметите разницу: ростки рассады станут крепкими и будут выглядеть более жизнерадостными.
Корни, соответственно, тоже будут мощнее.
Иммунитет в целом у растений улучшится, благодаря чему рассада благополучно перенесет пересадку в открытый грунт.
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