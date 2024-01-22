Nissan планирует восстанавливать и продавать подержанные хэтчбеки Cube

Пресс-служба Nissan сообщила, что автоконцерн запустит программу Cube Retro Renovation, которая будет действовать в Японии. В рамках программы Nissan намерен восстанавливать подержанные ретро-хэтчбеки Cube.

Известно, что в рамках программы Nissan будет выкупать подержанные Cube, полностью их реставрируя и добавляя в авто новое оборудование. В частности, планируется менять фары, решётки радиаторов и обшивку салона.

Изначально Nissan планирует восстановить и продать 20 автомобилей Cube. В случае, если первую партию быстро раскупят, Nissan продлит работу программы Cube Retro Renovation.