Опытные автомобилисты придумали лайфхак, как легко и просто убрать наледь на лобовом стекле

Зимой у автомобилистов немало проблем с содержанием и уходом за машиной, и замерзание стекол - одна из наиболее актуальных, пишет attention.plus.
Для того, чтобы избавиться от наледи на лобовом стекле, приходится тратить много времени и сил.
Чаще всего владельцы автомобилей вынуждены долго ждать, прогревая машину, либо усердно счищать ледяную корку скребком.
Но процедуру можно упростить, использовав специальный аэрозоль-антиобледенитель.
При этом его можно не только купить в магазине, но и приготовить самостоятельно. Как это сделать?
Взять удобную бутылку с распылителем и столовый (пищевой) уксус. Разбавить ускус водой (один к трем) и нанести на стекло тогда, когда на нем не будет льда. Это предотвратит образование кристаллов.
Уксусным раствором также можно смочить мягкую ткань и пройтись по щеткам стеклоочистителя - так они не будут прилипать к стеклу.
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