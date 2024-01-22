Опытные автомобилисты придумали лайфхак, как легко и просто убрать наледь на лобовом стекле

Зимой у автомобилистов немало проблем с содержанием и уходом за машиной, и замерзание стекол - одна из наиболее актуальных, пишет attention.plus.

Для того, чтобы избавиться от наледи на лобовом стекле, приходится тратить много времени и сил.

Чаще всего владельцы автомобилей вынуждены долго ждать, прогревая машину, либо усердно счищать ледяную корку скребком.

Но процедуру можно упростить, использовав специальный аэрозоль-антиобледенитель.

При этом его можно не только купить в магазине, но и приготовить самостоятельно. Как это сделать?