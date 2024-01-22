Садово-огородный эксперт перечислил правила прореживания петрушки для получения сочной зелени

14:27 2024-01-22
Садово-огородный эксперт перечислил правила прореживания петрушки для получения сочной зелени

Прореживание входит в число основных весенних процедур, которые обеспечивают обильное и сочное плодоношение.

Петрушку обычно высаживают семенами прямо в открытую грядку без предварительного выращивания рассады.

Когда появляются всходы, они часто бывают очень обильными и густыми, поэтому необходимо проводить прореживание.

Процедуру делаем дважды, чтобы наверняка вырастить крепкое пышное растение с большими сочными листьями.

Ведь для этого петрушке необходим достаточный простор.

Сначала прореживаем в фазе появления 2-3 листиков, выдергиваем лишнюю поросль, оставляя расстояние между соседними растениями около 3 см.

Второй раз ждем, когда вырастет до 7-8 листиков. Снова убираем лишние ростки, придерживаемся интервала в 5-6 см.

Вырванную зелень можно применить с пользой, не выбрасывая попусту.

Уложите ее в компостную яму, из петрушки получится неплохая добавка к будущему удобрению.

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