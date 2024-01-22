Садовод-эксперт указал важные моменты при выращивании клюквы на дачном участке

Все процедуры ухода стандартны и традиционны, никаких особенных маневров не требуется.
Но все же некоторые нюансы надо изучить перед тем, как разводить на участке клюкву.
Важный момент весеннего ухода - майская обрезка. Наша цель - получить ветвистый кустик, ползущий по земле.
Для этого нужно удалить боковые побеги.
Обязательно рыхлим и пропалываем ягодные кусты.
Собрав ягоды, обрабатываем растения фунгицидами - это профилактическая мера.
К зимовке ягодник готовим заранее: укрываем клюкву еловыми лапами, торфяной мульчей.
Высаживая клюкву на участке, обращаем внимание на уровень влажности почвы.
Нельзя держать ягодник в сухости, но и допускать застой воды тож опасно - растение начнет гнить.
При засушливых погодах поливаем ягоду каждый день.
Подкармливать лучше специальными сбалансированными комплексами удобрений, из них подойдут "Кемира", "Универсал", "Осенний"
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