Дачный эксперт рассказал, как подкармливать огурцы для улучшения плодоношения

Золотой подкормкой для огурца считается сочетание удобрений, включающих в себя три основные элемента, которые для растения важнее всех остальных.

Обязательно напитайте огурцы азотом, калием, фосфором, тогда за урожай можно не переживать.

Азот нужен для активного включения растения в вегетативную фазу, он ведет к росту побегов и зелени.

Большого урожая не будет, если огурцы испытывают недостаток этого элемента.

Фосфор и калий нужны для роста корней, развития стеблей и листьев.

Элементы также укрепляют иммунитет, помогая противостоять паразитам и болезням.

Избегайте подкармливать огурцы в засушливые и дождливые периоды.

Когда огурцы начинают плодоносить, давайте тройную золотую подкормку (азот/калий/фосфор) регулярно.

При этом азота и калия в подкормке должно быть больше, чем фосфора.