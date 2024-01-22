Toyota анонсировала выпуск двух новых Land Cruiser: большого и маленького

Новые подробности о двух новых внедорожниках Land Cruiser от Toyota появились в СМИ.
Эти модели будут отличаться от оригинальной линейки, потому что вместо рамной конструкции получат несущий кузов, а их силовая установка будет электрической.
Маленькая модель обозначена как Compact Cruiser, она будет построена на платформе e-TNGA и унифицирована с кроссовером bZ4X. А большой Lans Cruiser Se будет иметь собственное шасси, отмечает ixbt.com.
Любопытно, что Compact Cruiser создается в качестве ответа на компактные версии Mercedes-Benz G-класса и Land Rover Defender.
Эти автомобили пока не выпущены, однако Toyota действует на опережение. Несмотря на несущий кузов, обе модели сохранят характерный для линейки внедорожный потенциал, - подчеркивает издание.
Toyota Compact Cruiser, к слову, будет дешевле нынешнего Prado 250 (от 55 тыс. долларов в США). Она ориентироваан на молодежную аудиторию.
А Land Cruiser Se позиционируется как как роскошный внедорожник, его запас хода будет доходить до 1000 километров.
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