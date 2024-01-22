Toyota анонсировала выпуск двух новых Land Cruiser: большого и маленького

Новые подробности о двух новых внедорожниках Land Cruiser от Toyota появились в СМИ.

Эти модели будут отличаться от оригинальной линейки, потому что вместо рамной конструкции получат несущий кузов, а их силовая установка будет электрической.

Маленькая модель обозначена как Compact Cruiser, она будет построена на платформе e-TNGA и унифицирована с кроссовером bZ4X. А большой Lans Cruiser Se будет иметь собственное шасси, отмечает ixbt.com.