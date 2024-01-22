Знающий садовод назвал три главные ошибки, которые допускаются при выращивании смородины

Раскрываем секреты главных ошибок, названных опытным огородником.

Если их не совершать, выращивание смородины будет успешным.

Где посадить:

Плохое место для посадки сводит на нет почти все дальнейшие усилия по выращиванию.

Смородине нужен простор, много света, плодородная почва. В тени плодов почти не будет.

Растение будет вялым и чахлым, если рядом с ним обитают крыжовник или черемуха.

Режим полива:

Здесь держимся золотой середины. Много нельзя и мало плохо. Среднее число поливов за сезон - три раза.

Недостаток полива ведет к падению урожайности, перелив провоцирует плесень и загнивание.

Обязательно поливаем перед летом, во время активного роста и завязывания плодов.

Потом полив нужен при созревании ягод, это примерно конец июня.

Очередной обильный полив из серии обязательных делается после того, как урожай уже снят.

Про обрезку:

Обрезка поддерживает и укрепляет иммунитет растения. Если этого не делать, ветки спутаются, искривятся, урожай снизится.

Больные и поврежденные побеги будут зря отнимать силы у смородины.