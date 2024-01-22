Скончался участник команды КВН Евгений Хаит

В Одессе умер известный артист, участник команды КВН «Одесские джентльмены», литератор и драматург, Евгений Хаит, сообщает rambler.ru.
В Одессе скончался Евгений Хаит. Прощание с артистом состоится 23 января, - написал в соцсетях шоумен, депутат одесского горсовета Олег Филимонов.
Уточняется, что звезда умер от остановки сердца.
Зрители знают Хаита, как сценариста проекта «Голые и смешные» и участника юмористической передачи «Джентельмен-шоу».
Хаит в составе команды КВН «Одесские джентльмены» стал чемпионом КВН в 1987-м, а затем и в 1990-м годах.
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