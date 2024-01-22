Садовод с опытом объяснил, кому не следует начинать хлопоты с разведением рассады

Если вы не можете обеспечить подходящие условия для роста рассады, лучше вообще не браться за это дело - сэкономите силы и время, и не будет лишних трат.

Для полноценного развития саженцев нужна определенная температура, много света.

Холодные северные окна с плохой освещенностью точно не подойдут.

Можно помочь рассаде, используя специальные лампы. Если их нет, с рассадой связываться не стоит, згубите все дело.

Будет хилая растительность, вытянутые, тонкие стебли.

Никаких сквозняков быть не должно, исключите щели, через которые к рассаде будет с улицы проникать холодный воздух.

Наоборот, выставляя рассаду у отопительных приборов, вы можете пересушить ее, что тоже сделает ростки слабыми и безжизненными.

Важно уметь купить правильный грунт, знать, чем его дополнить или сообразить, как составить почвосмесь самостоятельно.

Нельзя растить рассаду в тесных условиях, например, в узких мелких стаканчиках. Это плохо закончится, и труды пойдут прахом.

Если вы не можете выделить достаточно времени, чтобы возиться с рассадой, или вы недостаточно осведомлены обо всех процессах выращивания, тоже не стоит затевать все эти садоводческие манипуляции.

Особенно глупо начинать процесс, если вам предстоит долгий отъезд: с рассадой надо находиться постоянно и активно участвовать в ее жизни.