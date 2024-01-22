Опытная огородница рассказала, что любят томаты, но что для перцев и баклажанов не годится

Рассада томатов не любит высокую температуру, зато хорошо растет при +19 или +22 градусах.
Если условие не соблюдается, и к тому же не хватает солнца, рассада будет вытянутой.
А вот перцы и баклажаны обожают теплый климат, для нормального развития им нужна температура 23-27 градусов.
Помидорная рассада выдерживает закалку в теплице весной, а перцы и баклажаны лучше держать дома до настоящего прихода тепла, то есть - до лета.
Если рассада томатов становится крепче, испытывая колебания температур днем и ночью, то перцы и баклажаны боятся похолодания ниже +15 градусов.
При этом все приведенные растения нуждаются в ярком и длительном солнечном освещении.
Томатам свет нужен больше всех, по 12 часов в сутки, если этого не будет, рассада вытянется.
А вот перцы и баклажаны имеют меньшую склонность к вытягиванию, им хватает до 8 ч света в сутки. Остальное время их вполне устроит рассеянный мягкий свет.
Высокая влажность не рекомендована томатам, они начинают болеть грибковыми болезнями, теряют листья, покрываются пятнами.
Помидорную рассаду не желательно опрыскивать и поливать по листьям.
Баклажаны и перцы хорошо себя чувствуют при влажном воздухе. В сухом воздухе растения подвержены атакам паутинного клеща.
Вот такие разные растения, и при этом все - пасленовые.
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