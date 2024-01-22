Заядлый цветовод назвал комнатные растения, которые защищают дом от токсинов

Токсины, которые могут присутствовать в воздухе комнат нашего дома, мы никак не ощущаем, потому что они часто не имеют запаха и цвета.

Однако это не значит, что мы их не вдыхаем, удивляясь потом аллергиям, бронхитам, астмам и другим заболеваниям, которые, кажется, берутся на ровном месте.

Растения - наши зеленые друзья, которые оказывают неоценимую помощь в очистке помещения от опасных токсинов.

Фикус числится среди первых в списке самых лучших очистителей воздуха. Он хорошо устраняет формальдегид и бензол.

Спатифиллум борется за наши легкие, убирая из воздуха токсичный аммиак.

Лаванда очень красива и приятно пахнет, при этом сама активно участвует в оздоровлении атмосферы дома - поглощает ацетон и бензол.

К многочисленным полезным свойствам знаменитого алоэ вера стоит добавить еще одно - способность выводить из воздушного пространства квартиры или дома формальдегид и бензол.