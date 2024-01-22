В московских магазинах пропадают чипсы и энергетики от Насти Ивлеевой

Компания «Московский картофель» заявила, что Анастасия Ивлеева не заказала и не оплатила очередную партию чипсов Easy Peasy, пишет rambler.ru.

Производитель энергетиков с брендом ООО «Сила воина Евразия» от блогерши рассказал об аналогичной ситуации. Товары Easy Peasy на прилавках российских супермаркетов постепенно заканчиваются.

По некоторым данным, продуктовые бренды Ивлеевой вообще могут пропасть с полок магазинов в РФ. Причина, пишут СМИ, кроется в непонимании перспектив и возможного наказания за «голую» вечеринку в клубе «Мутабор». На случай финансового шока звезда пытается сэкономить деньги.

Место чипсов и энергетиков от Ивлеевой в магазинах постепенно замещает подобная продукция от блогера Влада Бумаги А4. На складах остаются Easy Peasy с непопулярными вкусами. Сырья при этом на производстве хватит как минимум на полгода.

Как сообщалось ранее, у Федеральной налоговой службы РФ есть вопросы к Инвлеевой, ей также предъявлены 2 иска по миллиарду рублей каждый. В конце декабря Ивлеева была оштрафована на 100 тысяч рублей по делу об организации «голой» вечеринки.