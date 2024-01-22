Простые и советы от опытного дачника по правильному поливу для хорошего урожая картошки

Лучший урожай получают те, кто заботится о картофеле, не забывая уделять ему достаточно внимания на фоне остальных овощей, растущих на даче.
Если вы знаете, как правильно поливать эту культуру, то потом очень порадуетесь результатам.
Даже с маленького участка с грамотным поливом вы соберете в разы больше, учитывая простые советы.
Поливайте картошку вечером, это лучшее время, по мнению экспертов.
Увлажнение крайне важно во время цветения, полив делаем прикорневой.
Что касается объема, однозначно используем около 3 литров на каждый куст.
Если почва у вас песчаная или супесчаная, можно лить больше воды.
На торфяниках и суглинках, наоборот, указанный объем лучше немного уменьшить.
Как правило, в сезон требуется не больше трех поливов. Но на самом деле нужно ориентироваться на погодные условия.
Иногда поливать картошку нужно гораздо чаще - вплоть до одного раза в неделю.
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