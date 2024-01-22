Простые и советы от опытного дачника по правильному поливу для хорошего урожая картошки

Лучший урожай получают те, кто заботится о картофеле, не забывая уделять ему достаточно внимания на фоне остальных овощей, растущих на даче.

Если вы знаете, как правильно поливать эту культуру, то потом очень порадуетесь результатам.

Даже с маленького участка с грамотным поливом вы соберете в разы больше, учитывая простые советы.

Поливайте картошку вечером, это лучшее время, по мнению экспертов.

Увлажнение крайне важно во время цветения, полив делаем прикорневой.

Что касается объема, однозначно используем около 3 литров на каждый куст.

Если почва у вас песчаная или супесчаная, можно лить больше воды.

На торфяниках и суглинках, наоборот, указанный объем лучше немного уменьшить.

Как правило, в сезон требуется не больше трех поливов. Но на самом деле нужно ориентироваться на погодные условия.

Иногда поливать картошку нужно гораздо чаще - вплоть до одного раза в неделю.