Четыре способа борьбы с личинками майского жука : советы дает опытный дачник

Личинки майского жука с удовольствием поедают картофельные клубни в земле. И продолжаться это пиршество может довольно долго.

Личинка становится взрослой особью только к четвертому году.

Можно без применения химии легко решить эту проблему, лучше начинать при первых признаках появления вредителя, потом это будет сложнее сделать.

Чесночный настой готовим так: измельчаем дольки чеснока, заливаем горячей водой, настаиваем несколько часов. Остывшую воду заливаем под корни картошки.

Настой из пырея похож на предыдущий, такая же схема изготовления и такое же применение.

Подобные убойные средства готовим из репейника или лука. Эффект одинаково хорош.

Если паразитов уже стало много и они распространились, нужно задействовать и покупные препараты, и самодельные.