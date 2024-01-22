Дачный эксперт поделился приемами для выращивания крупных ягод клубники

15:09 2024-01-22
Дачный эксперт поделился приемами для выращивания крупных ягод клубники

Примените эти пять простых приемов, и размер плодов гарантированно увеличится в два раза.

Раскрываем пять секретов для получения огромных ягод клубники.

Секрет первый - подкормка

Готовим раствор коровяка, на ведро воды - пол литра удобрения.

При внесении раствора можно столкнуться с обильным ростом зелени.

Избежать этого можно, если заранее подкормить растение суперфосфатом, проводим процедуру с ранней весны.

При начальной стадии формирования цветков добавляем в почву нитрофоску.

Когда пойдет процесс вызревания ягод, подкармливаем их диаммофоской.

Заметили, что листики светлеют, становятся бледными, дайте клубнике мочевину.

Секрет второй - мульчирование

Мульча спасает от сорняков, сохраняет влажность почвы. Отлично подойдет для этого солома.

Третья хитрость - допинг для клубники

Таким допингом будут специальные составы "Бутон", "Завязь".

Это стимулирующие препараты для увеличения количества завязей и, соответственно, ягод.

Для получения особо крупных плодов берем "Гибберсиб" или "Гибберлин".

Четвертый секрет - долой усы

Усы клубника выбрасывает для размножения, на это уходят силы, которые пригодились бы для отращивания наших гигантских плодов.

Убираем все усы, когда собираем ягоды и делаем прополку.

Пятый ценный совет - как можно больше солнца

Обязательное условие получения крупной клубники - обилие солнца.

Высадите ягодник на открытый солнечный участок и ждите плодов внушительного размера.

Малейшее затенение станет для этого большой помехой.

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